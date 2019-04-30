17.05.19 Прочитали 947 раз

Кого не коснётся ужесточение наказания за «пьяные ДТП»?

Законопроект об ужесточении наказания за «пьяные ДТП» не коснется тех, кто принимает лекарства

Портрет автовладельца
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14 мая депутаты в первом чтении приняли законопроект, согласно которому для водителей, севших за руль в состоянии опьянения и ставших виновниками аварии с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет. «Ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких, — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству».

В соцсетях тут же возникло обсуждение темы и в очередной раз всплыла тема принятия спиртосодержащих лекарств, наличия микродоз алкоголя в том же квасе или кефире. «Законопроект об ужесточении наказания за «пьяные ДТП» не коснется тех, кто принимает лекарства», - такой комментарий председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева опубликован на официальной страничке ГосДумы в Facebook.

Напомним, что Василий Пискарев является одним из авторов данного законопроекта. Он поясняет: «Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови (ст. 12.8 КоАП РФ). Это, скажем, если человек при весе в 80 кг выпьет 50 грамм водки или 200 грамм сухого вина. Или, как минимум, целый пузырек валокордина залпом - но в этом случае, естественно, речь уже не может идти ни о каком его медицинском применении, таких доз валокордина не назначит ни один врач... И уж, тем более, такого содержания алкоголя не покажет никакой кефир или квас».

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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