За последнюю неделю цены на автомобили выросли у пяти марок

С 13 по 17 мая (за последнюю рабочую неделю) эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали обновление прайс-листов на отдельные модели у пяти марок, представленных на российском рынке.

Например, премиальный бренд из Германии – Porsche – поднял цены на родстер Boxster, купе Cayman и спортивный кроссовер Cayenne. Узнать обо всех изменениях на эти модели можно здесь.

Другой премиум-бренд – корейский Genesis – ограничился повышением цены только на одну модель. Его седан G80 получил новые ценники для всех своих комплектаций, ознакомиться с которыми можно тут.

Не остались в стороне и массовые марки. Сразу три автопроизводителя – Skoda, Suzuki и Renault – подняли цены на все или большинство своих моделей. Информация об этих изменениях содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».