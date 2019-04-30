Первые автомобили LADA Granta Cross появились у дилеров

Новый внедорожный универсал LADA Granta Cross начал поступать российским дилерам АВТОВАЗа. Первые экземпляры предназначены для демонстраций в шоу-румах. Продажи новинки должны стартовать уже 12 июня, пишет "Российская газета".

От обычного универсала LADA Granta Cross отличается защитным пластиковым обвесом, увеличенным до 183 мм дорожным просветом, другими настройками подвески, шины размерностью 195/55 с оригинальными 15-дюймовыми колесными дисками, неокрашенными дверными ручками, глянцевыми корпусами боковых зеркал и плашкой над задним номерным знаком. Кроме того, LADA Granta Cross получила фирменную оранжево-золотистую эмаль под названием "Аурум".

Интерьер LADA Granta Cross получил оранжевую обивку сидений и дверей, декоративную вставку с новым рисунком над бардачком, лакированные элементы аудиосистемы, руля, поручней закрытия дверей, а также комбинацию приборов с оранжевой подложкой и накладки на пороги с надписью "Granta Cross". Наверняка, как и у прежней LADA Kalina Cross, отделку салона можно будет выбирать между оранжевым или серым цветом.

Модель будет предлагаться исключительно в средней и топовой комплектациях. На сегодняшний день стоимость обычного универсала LADA Granta в средней комплектации Comfort составляет 541 тыс. 500 рублей, в богатой Luxe – 579 тыс. 800 рублей. По информации дилеров, LADA Granta Cross в комплектации Luxe на "механике" получит ценник в 618 тыс. 900 рублей.

Вероятнее всего, как и предыдущая LADA Kalina Cross, "приподнятый" универсал LADA Granta будет предложен с бензиновым мотором 1.6 мощностью 87 или 106 л.с. Базовая версия двигателя сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второму варианту еще положен однодисковый "робот".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам четырех месяцев 2019 года самой продаваемой модель в России стала новая LADA Granta, чья реализация выросла на 47% и составила 41278 автомобилей.

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