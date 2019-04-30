Lexus продлил специальные предложения до конца мая

В дилерской сети Lexus на территории России в рамках специальной кампании «Наш май сделает ваше лето» в течение мая действуют специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS.

Так, с 1 по 31 мая клиенты, приобретающие премиальные кроссоверы Lexus NX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций и воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in, получают выгоду 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Кроме того, в мае все покупатели Lexus NX имеют возможность воспользоваться предложением по кредитованию с выгодной ставкой 4% годовых при уплате первоначального взноса от 20% от стоимости автомобиля.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 31 мая с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций, составит 350 тыс. рублей. Все приобретенные после 1 апреля 2019 года Lexus LX на три года автоматически подключаются к программе «Помощь на дороге».

При приобретении премиальных компактных кроссоверов Lexus UX в любой из существующих комплектаций клиенты, воспользовавшиеся программой обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in в период с 1 по 31 мая, имеют возможность получить выгоду 150 тыс. рублей.

Также для всех покупателей Lexus UX подготовлено уникальное предложение: в стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль.

Бизнес-седаны Lexus ES 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций можно приобрести с 1 по 31 мая 2019 года по программе Lexus Trade-in с выгодой 200 тыс. рублей, все приобретаемые после 1 апреля 2019 года ES становятся участниками программы «Помощь на дороге» на три года.

При приобретении флагманского седана Lexus LS с 1 по 31 мая 2019 года, клиент имеет возможность воспользоваться программой «Персональное предложение» у своего официального дилера Lexus и получить преимущество до 500 тыс. рублей. Более подробная информация по программе «Персональное предложение» может быть получена непосредственно в дилерском центре. Все приобретенные Lexus LS автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также подключаются к программе «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года постгарантийного обслуживания.

При приобретении в этот период роскошного внедорожника Lexus GX в рамках программы Lexus Trade-in, клиент получает выгоду 200 тыс. рублей. Все проданные после 1 марта 2018 года Lexus GX автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 3 года.

Приобретая с 1 по 31 мая 2019 года премиальный кроссовер Lexus RX 350L 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций с использованием программы Lexus Trade-in выгода клиента составит 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Lexus реализовали 5842 автомобиля (-21%). Это позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей.

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