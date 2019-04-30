Mitsubishi открыла в Санкт-Петербурге первый дилерский центр в новом дизайне

В Санкт-Петербурге состоялась презентация новой концепции дизайна дилерского центра Mitsubishi Motors. Первооткрывателем в Северо-западном регионе стала группа компаний «Галант-Авто», сообщает пресс-служба японской марки.

Новый автоцентр имеет общую площадь 1076,8 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновленный L200.

Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 584,9 кв.м работают пост активной приемки, 11 постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, два поста компьютерной диагностики и два поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 2 тыс. автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

Напомним, процесс обновления дилерских центров Mitsubishi Motors в России начался еще в декабре прошлого года и сейчас активно продолжается. Рынок Санкт-Петербурга является одним из ключевых для компании «ММС Рус». Доля рынка Mitsubishi в этом городе растет на протяжении уже двух лет и на сегодняшний день составляет 5,59%. Компания «Галант-Авто» являет партнером «ММС Рус» с 2004 года и одним из лучших в Северо-западном регионе. Доля продаж автомобилей Mitsubishi «Галант-Авто» в Санкт-Петербурге составляет 24% (по данным 2018 года).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 13756 автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 13756 автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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