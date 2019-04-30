17.05.19 Прочитали 4536 раз

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

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Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki. Теперь цена на обновленный компактный кроссовер Suzuki Vitara стартует с 999 тыс. рублей. Максимальная скидка на автомобиль составит 200 тыс. рублей. Акция продлится c 6 по 31 мая, сообщает пресс-служба японской марки. Такая стоимость достигается за счет программ Suzuki Finance и лояльный Trade-in.

Напомним, обновленный кроссовер Suzuki Vitara стартовал на российском рынке в конце февраля и вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Так, по итогам апреля продажи новинки выросли на 32% по сравснению с прошлым годом и составили 504 экземпляра.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен в трех комплектациях и уже в базовом оснащении имеет 7 подушек безопасности, USB-разъем и систему помощи при трогании на подъеме. Автомобиль представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Моторная гамма модели включает двигатель 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». Обновленный кроссовер Suzuki Vitara имеет клиренс в 185 мм и оснащен системой полного привода AllGrip Select с 4 режимами.

Для модели доступны два новых цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания. Автомобиль оснащается светодиодными передними фарами и задними фонарями. Обновленный кроссовер Suzuki Vitara отличает измененная пятисекционная решетка радиатора, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Что касается интерьера автомобиля, приборный щиток представляет собой многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей. Он отражает режимы AllGrip, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфонас AppleCarPlay, AndroidAuto и MirrorLink. Мультируль с подрулевыми лепестками позволяет управлять аудиосистемой, подключением смартфона через Bluetooth и функцией управления круиз-контролем. Замшевая обшивка передних и задних кресел обеспечивает максимальную поддержку и удобство как для водителя, так и для пассажиров. Мягкий передний подлокотник имеет продольную регулировку и содержит бокс для хранения мелких вещей.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецпредложения suzuki suzuki vitara

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