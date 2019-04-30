КАМАЗ за 1 квартал в 10 раз увеличил чистый убыток по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого квартала 2019 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 2,145 млрд рублей против 214,9 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка предприятия в отчетный период снизилась на 6,4% - до 25,5 млрд рублей, пишет агентство «Финмаркет».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ в январе-марте произвел 7,78 тыс. машинокомплектов, что на 6,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по итогам 2018 года КАМАЗ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 27,2 млн рублей против 3,01 млрд рублей годом ранее. Выручка компании возросла на 4% - до 151,1 млрд рублей.

Согласно бизнес-плану на 2019 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 39 тысяч грузовиков, из них 33 тысячи машин – на российском рынке, 6 тысяч – на рынках зарубежных стран. Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. В текущем году планируется начать серийное производство автомобилей поколения К5 и организовать серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Также усилия будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработку электробуса поколения «2+». Планируется произвести 1000 седельных тягачей с колесной формулой 4х2 и приступить к подконтрольной эксплуатации автомобилей колесной формулой 6х2. Кроме того, начнется подготовка производства деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К5.

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