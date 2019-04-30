Volkswagen с начала года увеличил продажи LCV в России на 6%

Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 690 легких коммерческих автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России увеличились на 6% и составили 2246 единиц.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям было передано 445 автомобилей группы Т6, что составляет более 50% в общем объеме реализации марки. Продолжается рост спроса на модель Caddy, чьи продажи в апреле составили 112 единиц. Модель Crafter в прошлом месяце нашла 79 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила новый Multivan 6.1, который будет доступен для предзаказа в России осенью текущего года. В автомобиле собрано множество новых электронных ассистентов, таких как Cross Wind Assist, Lane Assist, Park Assist, Side Alert, Rear View и др.

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