В России падают продажи автомобилей с механической КП

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2019».

Так, по итогам 1 квартала нынешнего года в нашей стране было реализовано 152 тыс. новых легковых машин, оснащенных механической коробкой передач. Это на 8% меньше, чем в январе – марте прошлого года. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, рыночная доля автомобилей с «механикой» за год сократилась с 45,2% до 41,3%, т.е. почти на 4 процентных пункта.

Наибольшее предпочтение при покупке таких машин россияне отдают LADA – за три месяца они приобрели 74,4 тыс. автомобилей отечественной марки, оснащенных МКП (+5%). Второе место в этом рейтинге занимает французский бренд Renault (20,6 тыс. шт.; -15%), за которым располагаются корейские Hyundai (9,3 тыс. шт.; -5%) и KIA (8,7 тыс. шт.; -30%). Замыкает пятерку лидеров здесь чешская Skoda (6 тыс. шт.; -16%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали о рекордной доле продаж автомобилей с автоматической трансмисиией в России.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».