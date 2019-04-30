В тройке самых надежных автомобилей не оказалось японских брендов

Британское подразделение аналитического агентства J.D.Power провело исследование, по результатам которого был составлен рейтинг самых надежных автомобилей.

Для расчетов использовались данные по количеству поломок на 100 машин определенной марки возрастом до 3-х лет. Кроме этого, были исследованы еще 177 параметров в разных категориях, которые позволили определить «уязвимые точки» современных автомобилей. Основные претензии владельцы предъявляли к Bluetooth, системам распознавания голоса и навигации, при этом на автомобили премиальных брендов жалоб было больше. Вероятно, именно поэтому в рейтинге оказалось всего два премиальных бренда, и ни один из них не вошел даже в пятерку лучших.

Лидером же стала французская марка Peugeot, у которой на 100 автомобилей приходится 77 поломок (77 РР 100). Следом идет чешская Skoda с результатом 88 PP 100, а замыкает тройку лидеров Hyundai, у которого за три года из 100 машин в сервис заехало 90.

Прославленное качество японских автомобилей сегодня, увы, сдает свои позиции. Две марки из Японии – Nissan и Suzuki – заняли лишь четвертое и пятое место с одинаковым результатом 94 РР 100. За ними следуют Opel (95 РР 100) и KIA (101 РР 100), и лишь на восьмом месте оказался премиум-бренд MINI, чей результат составляет 103 РР 100. Еще один премиальный бренд – Volvo – закрывает десятку самых надежных автомобилей вместе с вполне демократичным Ford. Их общий результат – 106 поломок на 100 автомобилей.

Как ни удивительно, но самыми проблемными марками были признаны BMW (181 PP 100), Fiat (173 PP 100) и Audi (167 PP 100). Аналитики J.D.Power объясняют это большим количеством электронной «начинки» в премиальных автомобилях, которая чаще всего и дает сбои.

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