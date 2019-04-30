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В тройке самых надежных автомобилей не оказалось японских брендов

В тройке самых надежных автомобилей не оказалось японских брендов

Сохранность остаточной стоимости автомобиля
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Британское подразделение аналитического агентства J.D.Power провело исследование, по результатам которого был составлен рейтинг самых надежных автомобилей.

Для расчетов использовались данные по количеству поломок на 100 машин определенной марки возрастом до 3-х лет. Кроме этого, были исследованы еще 177 параметров в разных категориях, которые позволили определить «уязвимые точки» современных автомобилей. Основные претензии владельцы предъявляли к Bluetooth, системам распознавания голоса и навигации, при этом на автомобили премиальных брендов жалоб было больше. Вероятно, именно поэтому в рейтинге оказалось всего два премиальных бренда, и ни один из них не вошел даже в пятерку лучших.

Лидером же стала французская марка Peugeot, у которой на 100 автомобилей приходится 77 поломок (77 РР 100). Следом идет чешская Skoda с результатом 88 PP 100, а замыкает тройку лидеров Hyundai, у которого за три года из 100 машин в сервис заехало 90.

Прославленное качество японских автомобилей сегодня, увы, сдает свои позиции. Две марки из Японии – Nissan и Suzuki – заняли лишь четвертое и пятое место с одинаковым результатом 94 РР 100. За ними следуют Opel (95 РР 100) и KIA (101 РР 100), и лишь на восьмом месте оказался премиум-бренд MINI, чей результат составляет 103 РР 100. Еще один премиальный бренд – Volvo – закрывает десятку самых надежных автомобилей вместе с вполне демократичным Ford. Их общий результат – 106 поломок на 100 автомобилей.

Как ни удивительно, но самыми проблемными марками были признаны BMW (181 PP 100), Fiat (173 PP 100) и Audi (167 PP 100). Аналитики J.D.Power объясняют это большим количеством электронной «начинки» в премиальных автомобилях, которая чаще всего и дает сбои.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили марки-лидеры ford hyundai kia mini nissan opel peugeot skoda suzuki volvo

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