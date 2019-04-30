В России продано более 250 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander

Компания «ММС Рус» реализовала в России более 250 тыс. кроссоверов Outlander с момента выхода модели на российский рынок в 2003 году. В честь этого события было принято решение предоставить дополнительную «юбилейную» поддержку по trade-in в размере 50 тыс. рублей на Mitsubishi Outlander 2.0 л, которая в сумме теперь составит до 300 тыс. рублей и будет действовать до конца июня 2019 года, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Напомним, самый популярный кроссовер от Mitsubishi официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года было налажено его производство модели на заводе в Калуге, с тех пор в России продаются Outlander только локальной сборки. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла.

Напомним, осенью пролого года в России начались производство и продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Из внешних отличий Mitsubishi Outlander получил усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.

В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция.

Автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями 2.0 л (146 л.с) и 2.4 л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.