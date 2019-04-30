Bentley привез в Россию эксклюзивную версию Bentayga

Компания Bentley впервые в России представила эксклюзивный внедорожник Bentayga Pikes Peak – модель ограниченной серии от ателье Mulliner, специализирующегося на выпуске автомобилей по индивидуальному заказу. Один из девяти автомобилей серии, единственный автомобиль в эксклюзивном зеленом цвете Radium, созданный в честь победы внедорожника Bentley в гонке по подъему на гору Пайкс-Пик (США, Колорадо), доступен для клиентов «Bentley Москва-Волгоградский Авилон». Остальные восемь автомобилей серии выполнены в роскошном черном цвете Onyx, сообщает пресс-служба британской марки.

Внедорожник Bentley Bentayga Pikes Peak получил черные суппорты карбон-керамической тормозной системы, 22-дюймовые колеса, изготовленные специально для модели ограниченной серии, а также карбоновые декоративные элементы со схемой трассы Pikes Peak в салоне.

Эксклюзивные элементы дизайна от Mulliner включают также сплиттер из углеволокна, диффузор и задний спойлер, окрашенные в черный цвет. Кроме того, внешние элементы: окантовки фар, задних фонарей, решетки радиатора, боковых стекол и вентиляционных отверстий в крыльях – оформлены эффектным черным глянцевым покрытием из пакета Blackline. Передние крылья автомобиля украшены черным логотипом Pikes Peak.

Интерьер Bentley Bentayga Pikes Peak отличает уникальное цветовое сочетание: черный Beluga с ярко-зеленым акцентом Radium, а также вставки из материала Alcantara на сиденьях и дверях. Для отделки рулевого колеса и рычага коробки передач также использован материал Alcantara. Сиденья украшены контрастной прострочкой Lime и, как и приборная панель, дополнены логотипом Pikes Peak.

Bentley Bentayga Pikes Peak оснащен высокопроизводительным 4,0-литровым двигателем V8, который развивает мощность 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Роскошный полноприводный автомобиль лимитированной серии оснащен адаптивной пневматической подвеской и инновационной системой предотвращения кренов в поворотах Bentley Dynamic Ride.

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