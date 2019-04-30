Smart представил финальную серию автомобилей с ДВС

Премиум-бренд Smart прекращает производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью переходит на электричество, сообщает журнал «Движок». В честь этого события Smart представил модель ForTwo Cabrio в специальной, заключительной серии #21.

Цифра «21» в названии имеет сразу два смысла – 21 год существования марки Smart и количество автомобилей, которые будут выпущены в этой серии и сойдут с конвейера в августе 2019 года.

Дизайн заключительной серии разрабатывался при участии ведущего промышленного дизайнера Константина Грчича и тоже несет в себе определенный смысл. Ярко-желтый цвет кузова, переходящий в черный, символизирует смену поколений от первого автомобиля до более поздних моделей марки. Салон Smart ForTwo также выдержан в желто-черной гамме.

«Решение о переходе автомобилей на электроприводы с 2020 года является совершенно логичным шагом. Для нас Final Collector's Edition отмечает как конец эпохи, так и начало новой вехи в истории Smart», – пояснил руководитель отдела управления брендами и продуктами Smart Даниэль Лесков.

Поскольку производство автомобилей марки с ДВС будет прекращено, продажи Smart на территории России также будут свернуты. Автомобили ForTwo, оставшиеся у дилеров, сегодня можно приобрести по цене от 910 тыс. руб. за купе и от 1 420 тыс. руб. за кабриолет. Еще одна модель бренда – хэтчбек ForFour – доступен от 910 тыс. руб.

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