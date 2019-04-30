15.05.19 Прочитали 1645 раз

Volkswagen объявил название первой модели нового семейства электромобилей

Volkswagen объявил название первой модели нового семейства электромобилей

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил название первой модели нового семейства электромобилей – ID.3. Цифра 3 означает, что электромобиль принадлежит к сегменту компактных моделей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, к 2025 году Volkswagen планирует вывести на рынок более 20 электрических моделей и ежегодно реализовывать более 1 млн электромобилей, объединенных в сеть. Все электромобили новой серии в модельном ряду Volkswagen будут носить название ID.

Вслед за ID.3 на рынок будут выведены модели ID. CROZZ, ID. VIZZION и ID. ROOMZZ, ранее представленные в виде концепткаров. Новинкам присвоят собственные номера в рамках новой серии.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили volkswagen

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