Казахстанский авторынок в апреле вырос на 28%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам апреля составили 5549 единиц, что на 27,7% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в прошлом месяце казахстанский авторынок достиг лучших значений за более чем трехлетний период. За четыре месяца 2019 года жители республики приобрели 18838 машин – на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в апреле остается LADA, реализовавшая 1323 автомобиля – на 29% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1209 машин (+52%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 1099 покупателей (рост в 2,3 раза). Далее следует KIA с показателем 395 проданных машины, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз ГАЗ, чьи дилеры реализовали 184 автомобиля (-16%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».