Средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 1,5 млн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,52 млн рублей, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки за этот же период достигла 1,77 млн рублей (+13%), а отечественного автомобиля – 662 тыс. рублей (+9%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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