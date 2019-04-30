15.05.19 Прочитали 2159 раз

Средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 1,5 млн рублей

Средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 1,5 млн рублей

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,52 млн рублей, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки за этот же период достигла 1,77 млн рублей (+13%), а отечественного автомобиля – 662 тыс. рублей (+9%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены средневзвешенные цены

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