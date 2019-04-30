GM объявил скидки на автомобили Cadillac и Chevrolet в мае

GM Россия объявила о специальном предложении на модели Cadillac и Chevrolet, которое действует с 14 по 26 мая 2019 года. Количество автомобилей Cadillac и Chevrolet, участвующих в акции, ограничено, сообщает пресс-служба компании.

Так, для внедожника Cadillac Escalade выгода составит от 1 млн 100 тыс. рублей на автомобили в комплектации Premium. Сэкономить от 1 млн рублей можно при покупке Cadillac Escalade в максимальной комплектации Platinum, а для комплектации Luxury скидка составит от 800 тыс. рублей.

При покупке кроссовера Cadillac ХТ5 по специальной цене выгода начинается от 800 тыс. рублей и действует на комплектацию Premium. Специальные условия также распространяются на автомобили в топовой комплектации Platinum – выгода от 680 тыс. рублей и от 580 тыс. рублей для комплектации Luxury.

В дополнение к специальным условиям на приобретение моделей Cadillac Escalade и Cadillac XT5 действует программа Cadillac Finance с выгодной ставкой от 5% годовых.

Для модельного ряда Chevrolet в России в мае действуют следующие условия: преимущество на приобретение внедорожника Chevrolet Tahoe в комплектации LT начинается от 600 тыс. рублей, в максимальной комплектации Premier – от 300 тыс. рублей.

Выгода на приобретение Chevrolet Traverse в рамках данного предложения начинается от 500 тыс. рублей для автомобилей в комплектации LT и от 200 тыс. рублей для автомобилей в максимально оснащенной комплектации Premier.

В обоих случаях также дополнительно действует программа Chevrolet Finance: от 7.5% годовых с первоначальным взносом 20%. В акции участвуют автомобили Chevrolet Tahoe и Chevrolet Traverse 2018 года выпуска.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года американский автоконцерн General Motors увеличил продажи своих марок Cadillac и Chevrolet в России и СНГ на 38%. Так, в отчетный период было реализовано 192 премиальных внедорожника Chevrolet – на 78% больше, чем в прошлом году. Продажи автомобилей Cadillac выросли на 16% и составили 228 единиц. Как отмечается, Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade стали лидерами продаж соответствующих брендов. Более трети продаж Chevrolet составили большие внедорожники. Почти две трети продаж Cadillac – модели люксовых внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.