15.05.19 Прочитали 1603 раз

Hyundai Group и Rimac займутся совместной разработкой мощных электромобилей

Hyundai Group и Rimac займутся совместной разработкой мощных электромобилей

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Корейский автоконцерн Hyundai Motor Group заключил соглашенин о стратегическом партнерстве с хорватской компанией Rimac Automobili (Rimac). В рамках нового партнерства Hyundai Motor Company инвестирует в Rimac 64 млн евро, еще 16 млн евро вложит KIA Motors. Таким образом общие капиталовложения Hyundai Motor Group составят 80 млн евро, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компании будут в тесном сотрудничестве осуществлять разработку прототипа полностью электрической версии концептуального спортивного автомобиля бренда Hyundai Motor N с центрально-расположенной силовой установкой, а также прототипа мощного автомобиля с силовой установкой на водородных топливных элементах. В перспективе оба прототипа должны выйти на рынок уже в виде серийных моделей.

Компания Rimac была основана МэйтомРимаком в 2009 году, как «гаражный» проект в Хорватии, целью которого было «создание спортивного автомобиля XXI века». С тех пор она быстро выросла в разработчика и производителя технологий, имеющего широчайший опыт – от создания мощных электрических силовых установок до разработки различных технологий управления и систем аккумуляторных батарей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили разработки kia

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