Экспорт легковых автомобилей из России в 1 квартале стал рекордным за 3 года

Экспорт легковых автомобилей из России в первом квартале2019 года превысил аналогичные показатели трех предыдущих лет. Об этом агентству "РИА Новости" заявил представитель Российского экспортного центра, отметив, что рост показателей связан, прежде всего, с повышением потребительской активности.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт легковых автомобилей из России за три первых месяца 2019 года увеличился на 43,3% и составил 22,7 тыс. единиц на общую сумму 307 млн долларов. При этом в марте на внешние рынки было отправлено 9,2 тыс. автомобилей (+25,6% к февралю) на 132,5 млн долларов.

"Рост связан с тем, что объемы (экспорта – ред.) очень маленькие в принципе. Любое увеличение сильно сказывается на относительном росте, – комментирует, в свою очередь, аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, которого цитирует агентство "Прайм". – Также, если посмотреть, за последнее время многие автопроизводители начали активно развивать экспорт, так как есть недозагруженные мощности внутри страны. Маловероятно, что внутренний спрос вырастет настолько, чтобы дозагрузить эти мощности. Усилия, которые предпринимали автопроизводители и правительство, субсидируя экспорт, тоже, наверное, дали такой результат".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", российский завод Hyundai за первый квартал 2019 года экспортировал более 3800 автомобилей, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приоритетными экспортными направлениями для предприятия являются Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Кроме того, в отчетный период Ульяновский автозавод возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу, куда планируется экспортировать несколько сотен внедорожников в год. Также УАЗ начал поставки внедорожников "Хантер" на рынок Чили, и в этом году чилийскими партнерами запланирована сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника УАЗ "Патриот" и легкого грузовика УАЗ "Профи". После вывода на рынок всех моделей УАЗ российский автопроизводитель рассчитывает, что рынок Чили сможет ежегодно потреблять от 300 до 500 ульяновских внедорожников.

А в апреле нынешнего года АВТОВАЗ начал продажи автомобилей на рынке Монголии, где в настоящий момент LADA представлена тремя моделями: седан LADA Vesta Cross, универсал LADA Vesta SW Cross и трехдверная LADA 4х4. До конца года АВТОВАЗ планирует начать продажи в Монголии моделей LADA XRAY Cross и пятидверной LADA 4x4, а также автомобилей семейств LADA Granta и LADA Largus. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, АВТОВАЗ может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка Монголии.