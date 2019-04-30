В Россию может прийти новый китайский автопроизводитель

Новый китайский автопроизводитель Zedriv объявил о намерении выйти на российский авторынок. Об этом порталу «Китайские автомобили» заявил представитель марки Zedriv, добавив, что, возможно, это произойдет в 2020 году, и компания уже ищет в России партнеров.

В рамках прошедшего недавно Шанхайского автосалона компания Zedriv представила четыре модели: это концептуальное спорт-купе GT3, хэтчбеки GC1 и GC2, а также кроссовер GX5. Все они работают на электротяге, но данных о силовой установке крайне мало. Запас хода обозначен в 300-320 км по циклу NEDC, а значит реальные цифры на порядок ниже. Основное препятствие на пути Zedriv на российский рынок – низкий спрос на электромобили.

Сложно представить, где и как компания планирует продавать свои машины, если до сих пор не нашлось желающих дистрибутировать в России электрокары Zotye, выпускаемые в соседней Белоруссии. Ранее представители MoscowTeslaClub говорили, что готовы расширять товарную линейку в своем салоне. Однако электрокары из Поднебесной пока всерьез не рассматривают, поскольку не имеют подтверждения их безопасности и надежности. В случае с Zedriv таких гарантий не может быть в принципе: машины еще не продаются даже в Китае.

Автомобили под этим брендом будет выпускать компания Guoji Zhijun Automotive Co. А ее соучредителями являются крупная Sinomach Automobile Co. и ее «дочки». Завод Sinomach в китайском городе Ганьчжоу в провинции Цзянси уже почти построен. Компания вложила в него 2,5 млрд юаней – около 24 млрд рублей. Здесь смогут выпускать до 100 тысяч электрокаров в год. Первые из них поступят на китайский рынок уже в 2019 году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».