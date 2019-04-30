Каждая вторая проданная LADA Vesta – в кузове «универсал»

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в 1 квартале 2019 года в России было реализовано 27 888 автомобилей семейства LADA Vesta. Также мы установили, какие версии этой модели являются наиболее популярными у покупателей.

Чуть более половины (50,8%) всех проданных «Вест» в январе – марте нынешнего года пришлось на седаны, что эквивалентно 14 162 экземплярам. При этом стандартные седаны имеют 13-кратное преимущество над версией Cross (13 174 и 988 шт. соответственно).

Универсалов LADA Vesta SW и SW Cross за отчетный период было реализовано чуть меньше – 13 726 единиц (доля – 49,2%). Но тут предпочтения покупателей разделились практически поровну: стандартные универсалы разошлись тиражом в 6 859 штук, а их кросс-версию приобрели 6 867 россиян.

Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», каждая вторая LADA Vesta продается в кузове «универсал».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».