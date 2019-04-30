Audi отмечает 25-летний юбилей своего бестселлера

Модель Audi A4, которая появилась в 1994 году в качестве преемника Audi 80, отмечает 25-летний юбилей. С тех пор по всему миру выпущено более 7,5 млн экземпляров этой модели, которая представлена уже пятым поколением, сообщает пресс-служба Audi. В 2018 году во всем мире было реализовано 344,6 тыс. автомобилей Audi A4, что сделало эту модель самой популярной в линейке бренда.

«Вот уже четверть века Audi A4 остается символом бренда с четырьмя кольцами в большей степени, чем любая иная модель. Для завода в Ингольштадте Audi A4 также является ключевым продуктом», – говорит директор завода в Ингольштадте Альберт Майер.

Напомним, с момента запуска в 2007 году четвертого поколения Audi A4 модель производится на двух основных заводах бренда в Германии – в Ингольштадте и Неккарзульме. Также производство Audi A4 для локальных рынков осуществляется в Азии – на заводах в китайском Чанчуне и индийском Аурангабаде.