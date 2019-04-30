Продажи автомобилей премиум-сегмента в апреле упали на 4%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года реализация премиальных автомобилей в России составила 12 798 единиц, что на 4% меньше, чем год назад. При этом премиум-сегмент демонстрирует большее падение, чем весь российский рынок легковых машин (-2,7%).

Лидером продаж здесь стал Mercedes-Benz, которому первые в этом году удалось опередить другой немецкий бренд – BMW. Показатель Mercedes-Benz за отчетный период составил 3 456 легковых автомобилей – на 1,5% больше, чем год назад. BMW отстает от него совсем немного (3 400 шт.), но он увеличил реализацию своих машин на 13,1%. Замыкает апрельскую тройку лидеров японский Lexus (1 904 шт.), показавший падение на 21,9%. Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолел и немецкий Audi (1 408 шт.; -7,1%), а замкнул пятерку лидеров шведский Volvo (643 шт.; +7,9%).

О том, с какими результатами закончили апрель остальные премиальные марки, можно узнать в специально подготовленной инфографике. Там же содержится информация и о брендах массового сегмента.

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