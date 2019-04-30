Российский авторынок в апреле занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в апреле показал падение, тем не менее сохранил пятое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в апреле стала Германия, где было продано 310715 машин (-1,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 12%, что позволяет рассчитывать на восстановление продаж в дальнейшем.

Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 188197 реализованных автомобилей (+0,4%). Третий результат показала Италия – 174412 машин (+1,5%). Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после семи месяцев падения спроса, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 158477 машин (-5,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат отчасти обусловлен двузначным ростом продаж в апреле прошлого года.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 137 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле увеличился на 2,6% и составил 119417 машин.