Toyota подала заявку на подписание специнвестконтракта

Компания Toyota подала заявку в Минпромторг России на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе компании, отказавшись прокомментировать дальнейшие подробности.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщало, что в рамках СПИК Toyota собирается провести модернизацию производства, модельный ряд также будет состоять из двух моделей. В настоящее время автоконцерн выпускает на своем заводе в Санкт-Петербурге бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4. Общие инвестиции составят 20 млрд рублей за десять лет. Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в России – примерно 1 трлн рублей за весь срок контракта – будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд рублей.

Технологические обязательства в рамках заявки на СПИК, по данным "Коммерсанта", предполагают сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера. Это те операции, которые концерн уже выполняет. Впрочем, в рамках СПИК компания локализует новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. Компания планирует привлечь локальных поставщиков, что должно принести десятки миллиардов рублей производителям автокомпонентов. На базе производства Toyota в Петербурге в рамках СПИК также планируется создать центр обучения поставщиков.

Все глобальные производители на российском рынке стремятся производить менее технологичные компоненты, локализация которых не требует больших объемов выпуска для обеспечения экономики проекта, отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. При этом любая локализация компонентов, по его мнению, усложняет уход Toyota из России. В свою очередь, источник на рынке сомневается, что под «мизерные объемы Toyota и их специфические требования» в принципе найдется поставщик.

В основном в рамках СПИК в автопроме Минпромторг требует от компаний локализации двигателя, коробки передач и инвестиций в НИОКР (в процентах от выручки). У автоконцерна определенно нет объемов, чтобы обеспечить рентабельность локализации двигателя и КПП, полагает Сергей Удалов, а развивать НИОКР также было бы избыточно. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» согласен, что продажи на уровне около 65 тыс. в год – не те объемы, чтобы создавать в РФ производства двигателей или КПП. По итогам 2018 года продажи Toyota Camry в России составили 33,7 тыс. штук, Toyota RAV4 – 31,2 тыс. штук. Напомним, завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, его производственная мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.