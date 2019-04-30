Opel представил первый подключаемый гибрид

Компания Opel представила новую модификацию модели Grandland X под названием Hybrid4. Кроссовер стал первым серийным автомобилем немецкой марки с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от электросети, пишет Autonews.ru.

Под капотом у Opel Grandland X Hybrid4 установлен 1,6-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью 200 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На задней оси расположен 110-сильный электродвигатель, который подключается в случае необходимости, обеспечивая полный привод. Комплект литийионных батарей на 13,2 кВт•ч позволяет проезжать исключительно на электротяге до 50 км. На подзарядку аккумуляторов при помощи настенного устройства Wallbox уйдет не более двух часов. Впоследствии аналогичную силовую установку получат и другие модели группы PSA, в том числе Peugeot 508 и 508 SW, Peugeot 3008, а также Citroen C5 Aircross.

Напомним, в феврале 2019 года. компания Opel, два года назад ставшая частью PSA, объявила о возвращении на российский рынок. В четвертом квартале 2019 года в продажу поступят кроссовер Opel Grandland X немецкого производства, а также минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter, которые будут выпускаться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В дальнейшем модельный ряд марки в России должны пополнить компактный кроссовер Crossland X и «каблучок» Combo.

Как говорит генеральный директор холдинга «КорсГрупп» Олег Мастрюков, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage. «Если Opel установит цены на Grandland в аналогичных ценовых рамках, возможно тогда продажи бренда будут успешными», – отмечает Олег Мастрюков.

А вот руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сильного ажиотажа вокруг кроссоверов Grandland X и Crossland X, вероятнее всего, не будет и они вряд ли способны повлиять на установившийся расклад в сегменте малых и средних SUV. «К сожалению, в моделях Opel Grandland X и Crossland X отсутствует такая важная для российского рынка опция, как полный привод. Кроме того, обе модели будут импортироваться в Россию, а это значит, что у производителя не будет необходимой гибкости для создания конкурентного ценового предложения. Поэтому на основании ценового позиционирования соплатформенного Peugeot 3008 можно сделать вывод, что стартовые цены на модель Grandland X будут начинаться от 1,7 – 1,75 млн рублей и в случае, если в отношении цены и технологий модели Opel Grandland X и Crossland X не преподнесут каких-либо интересных сюрпризов, они могут стать «нишевыми». Суммарный объем продаж обеих моделей, по нашим оценкам, составит около 1,5 – 2 тыс. автомобилей в год», – комментирует Константин Авакян.

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