14.05.19 Прочитали 4081 раз

KIA показала новый компактный кроссовер для России

KIA показала новый компактный кроссовер для России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания KIA Motors опубликовала первые изображения нового компактного кроссовера, который появится на российском рынке. Мировая премьера новинки состоится этим летом, а в Корее новый SUV поступит в продажу уже во второй половине 2019 года. Вскоре после этого запланирован старт продаж на других рынках, а в России он появится в 2020 году, сообщает пресс-служба KIA Motors.

Новый SUV создан на основе концепта SP Signature, представленного в апреле нынешнего года. Как отмечается, в дизайне нового кроссовера очертания традиционного внедорожника сочетаются с такими нетипичными для этого класса деталями экстерьера, как удлиненный капот, строгая линия, формирующая облик переднего бампера, и очерченные грани на поверхностях. Выразительная плечевая линия подчеркивает сужающиеся к задним стойкам боковые стекла, а задний бампер с имитацией выпускных патрубков придает автомобилю спортивный внешний вид. Стоит также отметить, что новый компактный внедорожник получил светодиодную оптику.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании KIA Motors Rus, новый компактный кроссовер для российского рынка будет выпускаться локально, как и все модели KIA в нашей стране. При этом в компании уверены, что новый компактный кроссовер от KIA сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B.

Напомним, ранее компания KIA Motors представила первые изображения нового кроссовера, который расширит семейство Ceed третьего поколения. Он будет представлен и получит свое официальное название уже в 2019 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

KIA показала новый компактный кроссовер для России

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры новинки внедорожники suv кроссоверы kia

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