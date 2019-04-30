14.05.19 Прочитали 492 раз

45% российского парка LCV – старше 15 лет

45% российского парка LCV – старше 15 лет

На начало 2019 года в России насчитывалось 1,86 млн легких коммерческих автомобилей в возрасте старше 15 лет. Это составляет 45% от всего объема парка LCV. Такие данные содержатся в отчете «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Как отмечается, парк отечественных LCV является более молодым, поскольку доля машин, выпущенных до 2004 года, составляет в нем 41%. А вот легкая коммерческая техника зарубежных марок более чем наполовину (53%) пребывает в возрасте старше 15 лет.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили парк россия

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