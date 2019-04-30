Volvo в апреле увеличила продажи в России на 8%

Российские дилеры Volvo в апреле реализовали 643 автомобиля, что на 7,9% выше показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Volvo составили 2259 машин – на 47,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в апреле стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 241 единицу (-30,7%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 164 покупателя (+17,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 134 таких машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2019 года на российском рынке появятся новый седан S60 и вседорожник V60 Cross Country, а также обновленный внедорожник ХС90.

Какие ещё модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».