ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам апреля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности. При этом наибольший рост в ТОП-10 демонстрирует Skoda Kodiaq (+307%).

Второе место сохраняет Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3620 покупателей (+3%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 2847 проданных автомобилей (-2%). Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 2704 экземпляра (-13%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз LADA 4x4, чьи продажи составили 2658 машин (-15%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам апреля также вошли Renault Kaptur (2288 шт., -6%), Toyota RAV4 (2235 шт., -2%), Hyundai Tucson (2100 шт., +5%), Skoda Kodiaq (1964 шт., рост более чем в 4 раза) и Chevrolet Niva (1853 шт., -39%).

Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 22893 реализованных машины (+6%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 11888 единиц (-14%) и LADA 4x4, продажи которой составили 10381 автомобиль (+2%).

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