13.05.19 Прочитали 692 раз

Volkswagen Polo в апреле вошел в ТОП-5 российских бестселлеров

Volkswagen Polo в апреле вошел в ТОП-5 российских бестселлеров

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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Седан Volkswagen Polo по итогам апреля вошел в пятерку самых продаваемых моделей на российском авторынке. В прошлом месяце эта модель пользовалась лучшим спросом, чем седан Hyundai Solaris, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как отмечается в обзоре российского авторынка за апрель, самой продаваемой моделью в России вновь стала LADA Granta, чья реализация выросла на 70% и составила 12652 автомобилей. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 10131 машина (+10%). Третий результат показал KIA Rio – 8509 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6123 экземпляра (+3%).

Продажи седана Volkswagen Polo составили 5665 машин – на 16% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 5192 потребителя (-20%). Универсал LADA Largus выбрали 3646 покупателей, что на 11% ниже показателя годичной давности. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3620 штук (+3%). Спрос на хэтчбек Renault Sandero вырос на 23% до 3263 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России компактный лифтбек Skoda Rapid, чей результат составил 3261 машину (+11%).

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, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей volkswagen volkswagen polo

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