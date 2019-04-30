Импорт легковых автомобилей в 1 квартале снизился на 8%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам трех месяцев 2019 года снизился на 8% до 61,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 693,4 млн долларов. При этом в марте было импортировано 29,3 тыс. машин (+43,7% к февралю) на 826,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-марте вырос на 23,4% до 6 тыс. машин общей стоимостью 489,9 млн долларов. Из них 2,7 тыс. грузовиков (+47,2% к февралю) на 193,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в марте.

Экспорт легковых автомобилей из России за три первых месяца 2019 года увеличился на 43,3% и составил 22,7 тыс. единиц на общую сумму 307 млн долларов. При этом в марте на внешние рынки было отправлено 9,2 тыс. автомобилей (+25,6% к февралю) на 132,5 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-марте снизился на 6,6% и составил 2,7 тыс. машин на 70,7 млн долларов. В марте за рубеж было поставлено 1,1 тыс. грузовиков (-6,5% к февралю) на 31,5 млн долларов.