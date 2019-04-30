Какое моторное масло выгоднее для грузовиков – импортное или отечественное?

Около 77% российского парка средних и тяжелых грузовых автомобилей приходится на отечественные марки, причем почти 64% из них имеют возраст более 20 лет. Кроме этого, 74% парка отечественных грузовиков соответствуют нормам Евро-0. Такие данные содержатся в отчете «Российский рынок моторных масел для грузовых автомобилей», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Совершенно очевидно, что вся эта техника способна нормально функционировать на дешевых минеральных моторных маслах, которые с успехом и в больших объемах выпускают известные отечественные производители масел – такие, как Лукойл, Газпромнефть, Роснефть и т.д. Согласно оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время отечественные производители занимают не менее 65% российского рынка моторных масел, а их главными потребителями являются владельцы устаревших российских грузовиков.

В то же время ужесточение экологических требований до уровня Евро-5 заставило автопроизводителей и импортеров постепенно обновлять грузовой парк, хотя, конечно, темпы этого обновления весьма невысоки. В свою очередь, автовладельцы стремятся к максимальной экономии топлива. Закономерно, что в этом случае значительно возрастает актуальность применения синтетических и полусинтетических моторных масел.

И здесь, казалось бы, отечественные производители масел должны максимально использовать свои конкурентные преимущества, основное из которых – цена. Однако, сравнение схожих по характеристикам отечественных и импортных продуктов показывает, что выгода составляет всего несколько процентов и лишь в самом лучшем случае может достичь 15 – 20%. Напрашивается вывод: чем современнее грузовик, тем менее выгодно его владельцу заниматься импортозамещением моторного масла.