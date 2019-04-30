Правительство намерено отстранить частный бизнес от дорожных камер фото- и видеофиксации

В ответ на многочисленные жалобы автовладельцев еще в конце апреля вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частных камер, предназначенных для фиксации дорожных нарушений. И судя по первым комментариям, уже появившимся в сетях, в дальнейшем правительство намерено кардинально пересмотреть подход к этой работе. Не исключено, что частный бизнес будет полностью от нее отстранен.

Недавно официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, отвечая на вопросы автовладельцев и автомобильных СМИ на сайте информационно-коммуникационного сервиса ведомства, подтвердил, что прокуратуру в этом плане в первую очередь интересует корректная установка камер и адекватная их работа. Он также в качестве негативных примеров нынешнего положения дел привел ряд совершенно курьезных ситуаций. Например, когда после работы одной из таких вот «частных камер» автовладелец получил «письмо счастья» на автомобиль, который в указанное на присланном фото время вообще не мог ехать по дороге, так как его везли на эвакуаторе…

Куренной также пояснил, что представителей прокуратуры еще интересуют случаи, когда камеры установлены некорректно. У них вызвала сомнение адекватность показаний с таких приборов, установленных с нарушениями (кто-то ставит устройства видеофиксации на бетонные блоки, на кирпичи, на капоты личных автомобилей и пр.). Причем производят подобные манипуляции все, кому не лень, вплоть до придорожных продавцов овощей и фруктов. Вся работа контроля за приборами в таких случаях сводится с к ежедневному снятию показаний с камеры и передачи флэшкарты в ГИБДД (при этом существует риск ручного вмешательства в эти показания).

Отметим, что камеры подчас выставляют не в тех местах, где может произойти ДТП с пострадавшими (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличками выезда из населенного пункта и т.п. Кроме того, «частники» по-прежнему предпочитать отсиживаться со своей аппаратурой «в кустах». Таким образом, никакой работы на профилактику ДТП не происходит (хотя, отдавая эти услуги по тендеру частникам цели и задачи им объясняются), идет простое наполнение бюджетов.

В общем, вопрос по наведению порядка в этой области, что называется, назрел. В ближайшее время следует ждать от депутатов и правительства каких-то кардинальных решений. А пока автовладельцам, которые «попали» на дорожное нарушение, с которым не согласны, корреспонденты «Известий» рекомендуют фиксировать на смартфоны, как установлен комплекс, какие знаки перед ним на дороге (если они есть). В случае разбирательства подобное видео поможет отстоять позицию и оспорить штраф.

Следует помнить, что по требованию ГОСТа (57145-2016) камеры должны быть установлены в 3 м от проезжей части, они не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Перед самими камерами должны быть установлены информационные предупреждающие о видео и фотофиксации таблички 8.23 с соответствующими дорожными знаками. На дорогах с двумя и более полосами в одном направлении знаки должны быть на обеих сторонах дорог.

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