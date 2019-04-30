Volkswagen в апреле увеличил продажи в России на 7%

Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 9551 автомобиль, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 5% и составили 31626 машины.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в апреле остановили свой выбор 5665 покупателей (+16%). Вместе с тем российские клиенты продолжают делать выбор в пользу представителей сегмента SUV марки Volkswagen. Так, в апреле обладателями внедорожников Touareg стали 488 клиентов (+22%). Самую большую модель марки, Teramont, выбрали 295 покупателей – на 89% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский внедорожник Touareg в новом исполнении – Exclusive. Модель предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена бензиновой версии Touareg Exclusive составляет 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем он будет стоить 4 млн 799 тыс. рублей.

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