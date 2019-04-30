14.05.19 Прочитали 294 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в апреле выросли на 2%

Продажи сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом в апреле выросли на 2%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам апреля реализовала 224 автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 2% выше показателя годичной давности.

Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 100 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений – 100 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Mitsubishi реализовали 3103 новых автомобиля – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России продано 13756 автомобилей Mitsubishi, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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