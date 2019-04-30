Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz объявила цены на обновленную версию купе-кроссовера Mercedes-Benz GLC Coupe. Поскольку эту модель выпускать на новом заводе Daimler в Подмосковье не планируется, перехода на фиксированные комплектации не произошло, пишет издание «Авторевю». Впрочем, из российской гаммы Mercedes-Benz GLC Coupe исчезли не только гибридный GLC 350 e, «заряженные» AMG GLC 43 и AMG GLC 63 (на троих 108 проданных машин в прошлом году), но еще и младшая бензиновая модификация (прежде это был Mercedes GLC 250, а после рестайлинга – GLC 200). В итоге на российском рынке обновленный GLC Coupe представлен только в четырех модификациях.

Так, обновленный GLC Coupe предлагается с дизельными двигателями мощностью 194 (GLC Coupe 220 d 4Matic Premium) и 245 л.с. (GLC Coupe 300 d 4Matic Sport) по цене 3 млн 980 тыс. и 4 млн 350 тыс. рублей соответственно. Версию GLC 300 4Matic Sport Plus с 245-сильным бензиновым агрегатом оценили в 4 млн 300 тыс. рублей, а вариант AMG GLC Coupe 63 S 4Matic+ «Особая серия» с двигателем 510 л. с. – в 7 млн 970 тыс. рублей.

Комплектация Premium включает обивку сидений кожзамом, медиасистему MBUX с навигатором, виртуальную комбинацию приборов, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, систему бесключевого доступа, автопарковщик, сервопривод пятой двери и 18-дюймовые колеса. При этом для такой машины можно заказать пневмоподвеску (228 тыс. рублей).

Версия Sport отличается, прежде всего, AMG-обвесом и соответствующим декором салона, а также получила электропривод передних сидений, аудиосистему Burmester, обогрев руля и 19-дюймовые колеса. А «заряженный» Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe имеет пневмоподвеску, обивку сидений кожей наппа, систему контроля слепых зон, матричные фары, колеса диаметром 21 дюйм и др.

Обновленные купеобразные Mercedes-Benz GLC будут поставлять на наш рынок из Германии. Производство кроссоверов для России начнется в июне, дилеры ожидают первую партию уже в июле.

Напомним, в начале апреля в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начал работу новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия». Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 8936 легковых автомобилей и внедорожников, что на 5% выше показателя годичной давности.

Какие ещё модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».