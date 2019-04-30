Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2020 году может представить новый SUV. Предполагается, что он будет называться T-Sport и встанет на ступень ниже T-Cross, который, напомним, будет продаваться и на российском рынке.

Как пишет "Российская газета", новый бюджетный кроссовер получит статус глобальной модели. В основу T-Sport ляжет платформа MQB A0, на которой проектируется новая генерация Polo. Это значит, что Volkswagen, скорее всего, пойдет по простому сценарию: в линейке останется только седан Polo, а одноименный хэтчбек получит увеличенный дорожный просвет и внешность в стиле кроссовера.

Напомним, что на MQB A0 также создан Volkswagen T-Cross, продажи которого в Европе начались в прошлом месяце, а в скором времени он доберется и до России. Кроссоверы будут поставляться к нам с испанского завода Volkswagen, и в ближайшей перспективе производство T-Cross локализовывать в России не планируется.

Как сообщалось ранее, в 2020 году на российском рынке должны также появиться кроссовер Volkswagen Tarek (адаптированная версия китайской модели Tharu), производство которого будет локализовано на мощностях ГАЗа, а также седан Jetta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года компания Volkswagen подала в Минпромторг РФ заявку на заключение специнвестконтракта, в рамках которого немецкий автоконцерн намерен инвестировать 40 млрд рублей. По предварительной информации, компания, в частности, планирует локализовать в России турбодвигатель 1,4 TSI, а также увеличить мощности в Калуге по производству 1,6-литровых двигателей с нынешних 150 тысяч до 300 тыс. моторов, чтобы экспортировать их по всему миру. В свою очередь, Минпромторг ведет переговоры с Volkswagen о возможности локализации трансмиссии и коробок передач, что является стандартным требованием ведомства при обсуждении СПИКа. Но в Volkswagen говорят, что сегодня производство трансмиссий не выглядит экономически целесообразным, параметры соглашения еще обсуждаются и концерн готов рассмотреть различные варианты.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».