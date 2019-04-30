Американский авторынок в апреле продолжил падение

Американский авторынок в апреле снизился на 2,3% до 1 млн 328 тыс. 649 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,41 млн машин. По итогам четырех месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 5 млн 318 тыс. 209 единиц (-3%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в апреле сохраняет General Motors, реализовавший 231701 автомобиль (-2,6%). Второе место занимает Ford с показателем 194219 проданных машины (-4,7%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 183866 авто (-4,4%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 173825 машин, что на 6,1% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 125775 автомобилей (+0,1%).