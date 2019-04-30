В линейку полисов ОСАГО депутаты предлагают ввести страховку на 1 день

Согласно действующему законодательству, минимальный период страхования автогражданской ответственности в 2019 году составляет три месяца. Однако страховые компании предпочитают продавать страховки на полный период (1 год), из-за чего «короткие» страховки при расчете на год получаются более дорогостоящими. Так, например, чтобы оформить страховку на 3 месяца, автолюбителю требуется заплатить около 50% от годовой стоимости ОСАГО, а 6 месяцев обходятся в 70% стоимости. Приобретение ОСАГО на 10 - 11 месяцев обходится в стоимость одного «полновесного» года.

Из-за сложившейся ситуации многие перегонщики автомобилей, в руках которых машина иногда находится считанные дни, пытаются сэкономить на страховке и выезжают на дороги без полисов, предпочитая рискнуть и, попавшись инспектору ГИБДД, уплатить штраф. Текущие штрафы за езду без страховки составляют от 500 (если водитель не вписан в полис) до 800 рублей (если полиса нет или он просрочен).

По оценкам Российского союза автостраховщиков, на которые ссылается «Парламентская газета», сегодня около 3 млн автомобилистов выезжают на дороги без полисов ОСАГО либо приобретают фальшивые документы. Чтобы изменить сложившуюся практику, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому минимальный срок действия полиса ОСАГО предлагается сократить до одного дня. Как пишет газета, депутаты полагают рассмотреть его в первом чтении уже в мае. Законопроект также предусматривает возможность досрочного расторжения договора ОСАГО. При этом страховщик в течение 14 дней должен будет вернуть страхователю часть страховой премии.