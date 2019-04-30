ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с автоматической трансмиссией в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что доля новых легковых машин с автоматической трансмиссией на российском рынке достигла рекордного уровня (58,7%). В количественном выражении это составляет 215,6 тыс. проданных экземпляров по итогам 1 квартала 2019 года – на 7% больше, чем год назад.

Самым продаваемым в России автомобилем с «автоматом» является KIA Rio – с января по март его приобрели 16 тыс. человек (+6%). Далее в рейтинге следуют сразу две модели Hyundai – кроссовер Creta (12 тыс. шт.; +8%) и седан Solaris (10,1 тыс. шт.; +3%). Замыкают пятерку лидеров седаны Toyota Camry (8,3 тыс. шт.; +37%) и Volkswagen Polo (6,9 тыс. шт.; +23%).

Кроме них, в ТОП-10 данного рейтинга попадают сразу пять кроссоверов: KIA Sportage (6,6 тыс. шт.; -2%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. шт.; -4%), Nissan X-Trail (5,8 тыс. шт.; +25%), Mitsubishi Outlander (5,7 тыс. шт.; +3%) и Nissan Qashqai (5,6 тыс. шт.; +48%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».