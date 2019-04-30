11.05.19 Прочитали 875 раз

В России около 10 млн легковых автомобилей японских марок

В России около 10 млн легковых автомобилей японских марок

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 9,8 млн легковых машин японских брендов (на 1 января 2019 года). Это превышает 22% от общего объема российского автопарка.

Самыми распространенными среди них являются автомобили Toyota, которых в общей сложности числится 3,8 млн единиц, или 39% от всех «японцев» в РФ. Легковых машин марки Nissan зарегистрировано в количестве 2,1 млн экземпляров, Mitsubishi – 1,2 млн штук.

Примерно одинаковое число автомобилей в парке нашей страны имеют Honda и Mazda (746 и 743 тыс. шт. соответственно). У остальных японских брендов этот показатель составляет менее 500 тысяч единиц.

О том, какие японские автомобили являются самыми доступными в России, можно узнать в отдельном материале, подготовленном экспертами сайта «Цена Авто». А рассчитать их стоимость на вторичном рынке всего за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк россия японские автомобили марки-лидеры honda mazda mitsubishi nissan toyota

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