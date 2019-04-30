Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в 1 квартале 2019 года продажи новых премиальных автомобилей в нашей стране выросли на 9% (до 34,5 тыс. шт.). Теперь мы приводим рейтинг самых популярных таких машин. Как оказалось, в десятку лидеров вошли модели лишь трех марок.

Возглавляет его BMW 5-Series, объем реализации которой с января по март составил 1678 единиц – на 18% больше, чем в 1 квартале 2018 года. Второе место занимает BMW X3 с результатом 1618 экземпляров (+98%). На третьей позиции – Lexus RX (1610 шт.; -8%).

Четвертая строчка рейтинга принадлежит Mercedes-Benz E-Class, который разошелся тиражом в 1548 экземпляров (+19%). Далее следуют две модели BMW – Х5 и 3-Series (1443 и 1259 шт. соответственно), но если у первой продажи выросли лишь на 2%, то у второй – на 33%.

Места с седьмого по девятое заняли представители Mercedes-Benz – GLC (1164 шт.; -2%), C-Class (1142 шт.; +42%) и GLS (1088 шт.; +20%). Последним в ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ по итогам 1 квартала нынешнего года финиширует Lexus NX (945 шт.; -45%).

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