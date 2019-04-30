10.05.19 Прочитали 1109 раз

АВТОВАЗ рассказал о своей экспортной политике

АВТОВАЗ рассказал о своей экспортной политике

Экспорт транспортных средств из России
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Российский производитель автомобилей LADA – АВТОВАЗ – сообщил, что в рамках среднесрочного плана развития в сферу интересов его экспортной деятельности входят регионы Ближний Восток и Северная Африка. Как сообщает пресс-служба компании, в настоящее время LADA успешно развивает свою деятельность с партнерами в Ливане, Иордании, Египте и Тунисе.

«Основной акционер АВТОВАЗа – Groupe Renault – оказывает полную поддержку дальнейшему развитию экспортной географии LADA на новых потенциальных рынках, за исключением Ирана. В Иране АВТОВАЗ не продает LADA и не развивает никакие иные проекты с мая 2018 года», - отмечается в официальном сообщении АВТОВАЗа.

Между тем, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», поставки автомобилей LADA в страны Евросоюза будут прекращены. При этом, как отметили на АВТОВАЗе, данное решение носит временный характер, и позже компания планирует вернуться на европейский рынок.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз экспорт lada

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