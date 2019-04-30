Продажи Mercedes-Maybach S-Class в России упали на 38%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года россияне приобрели 124 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Class. Это на 38% ниже результата годичной давности (201 шт.).

Более 60% от этого количества пришлось на Москву – с января по март обладателями таких машин стали 75 жителей столицы. «Прописку» соседнего Подмосковья получили 17 автомобилей. В Санкт-Петербурге было куплено 7 экземпляров этой модели, в Краснодарском крае – 4. Сразу в 6 субъектах РФ на учет было поставлено по два новых Mercedes-Maybach S-Class, а еще в 9 – по одному.

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», стоимость Mercedes-Maybach S-Class в России стартует с отметки более 9 млн рублей. А узнать его актуальную цену на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».