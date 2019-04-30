ТОП-10 самых продаваемых дизельных SUV в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в 1 квартале 2019 года россияне приобрели почти 30 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. При этом 80% от указанного количества пришлось на кроссоверы и внедорожники. Мы составили рейтинг самых продаваемых дизельных моделей сегмента SUV.

Возглавляет его Mitsubishi Pajero Sport, дизельная версия которого с января по март разошлась тиражом в 2273 экземпляра. На втором месте в данном рейтинге – Toyota Land Cruiser Prado (1727 шт.), на третьем – Renault Duster (1430 шт.). В пятерке лидеров оказываются еще корейские Hyundai Santa Fe и KIA Sorento Prime (1312 и 1273 шт. соответственно).

Далее следуют сразу две модели BMW – Х5 (1234 шт.) и Х3 (1065 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых дизельных SUV по итогам января – марта нынешнего года вошли: Toyota Land Cruiser (1026 шт.), Mercedes-Benz GLS (985 шт.) и Volkswagen Touareg (914 шт.).

Между тем, эксперты сайта «Цена Авто» определили самые доступные кроссоверы и внедорожники с дизельным мотором. Насколько он совпадает с нашим рейтингом, можно узнать здесь. А быстро рассчитать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятора «Оценить авто».