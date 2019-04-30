42% в продажах LADA XRAY приходится на кросс-версию

По итогам 1 квартала 2019 года в России было реализовано 2708 автомобилей LADA XRAY Cross. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 42% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (6451 шт.).

Наибольшей популярностью у россиян пользуется комплектация Luxe – в таком исполнении было куплено 1642 автомобиля LADA XRAY Cross, что составляет чуть более 60% от всех его продаж. Около 38% пришлось на версию Comfort (1016 шт.). Оставшиеся 50 экземпляров были проданы в комплектации Classic.

В настоящее время LADA XRAY Cross предлагается покупателям с двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с., который агрегатируется с механической КП. По данным сайта «Цена Авто», стоимость автомобиля на российском рынке составляет от 754 900 до 913 900 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».