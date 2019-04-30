Кабриолеты Aurus приняли участие в параде Победы

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9 мая в России отмечается День Победы, по случаю которого в Москве на Красной площади проводится военный парад. Впервые в этом параде приняли участие отечественные кабриолеты Aurus.

Так, министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков совершили объезд войск, принимающих участие в параде Победы, на кабриолетах Aurus с государственными номерами 0001 и 0002 соответственно. Напомним, что прежде в качестве машин для военного парада использовались представительские автомобили ЗИЛ.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», дизайн открытых машин Aurus выполнен в стиле седана Senat S600 и лимузина L700. Кабриолеты Aurus планируется выпустить на рынок в 2020 – 2021 годах, при этом для российских чиновников они предназначены не будут.