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Geely Atlas стал самым продаваемым китайским автомобилем в РФ

Geely Atlas стал самым продаваемым китайским автомобилем в РФ

Обзор автомобильного рынка России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в 1 квартале 2019 года россияне приобрели 7 тысяч новых автомобилей китайских марок. Между тем, среди них сменился лидер продаж.

Теперь этот рейтинг возглавляет кроссовер Geely Atlas, реализация которого по итогам первых трех месяцев нынешнего года составила 1320 единиц. Это в 18 раз больше, чем год назад, поскольку данная модель появилась на российском рынке только в марте 2018-го. Второе место среди «китайцев» занимает Haval H6 с результатом 1097 проданных экземпляров (рост в 3,3 раза). На третьей позиции находится Chery Tiggo 3 (846 шт.; +13%).

Кроссовер Lifan X60, который был лидером китайского сегмента в предыдущие годы, теперь только четвертый – в 1 квартале его показатель составил 461 единицу (-56%). Замкнул пятерку лидеров еще один представитель Lifan – седан Solano (359 шт.; -49%). Кроме них, в ТОП-10 данного рейтинга попали: DFM AX7 (310 шт.; +8%), Zotye T600 (278 шт.; -47%), Zotye Coupa (276 шт.), Lifan X50 (241 шт.; -65%) и Chery Tiggo 5 (230 шт.; -33%).

О том, какие китайские автомобили являются самыми доступными на российском рынке, можно узнать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто». А их стоимость на вторичном рынке поможет определить калькулятор «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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