09.05.19 Прочитали 1631 раз

﻿В России падают продажи дизельных легковых автомобилей

﻿В России падают продажи дизельных легковых автомобилей

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 1 квартала 2019 года в России было реализовано 29,5 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 3% меньше, чем в январе – марте прошлого года. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, рыночная доля дизельных легковых автомобилей за год сократилась с 8,3% до 8%.

Наибольшее предпочтение при покупке таких машин россияне отдают BMW – за три месяца они приобрели 6,5 тыс. автомобилей немецкой марки, оснащенных дизельными моторами (+29%). Второе место в этом рейтинге занимает Toyota (4,3 тыс. шт.; -27%), третье – Mercedes-Benz (3,3 тыс. шт.; +25%). В пятерку лидеров здесь также попадают Mitsubishi (2,6 тыс. шт.; -16%) и KIA (2 тыс. шт.; -17%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи дизель дизельные автомобили марки-лидеры bmw kia mercedes-benz mitsubishi toyota

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